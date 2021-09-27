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Митрополита Викторина назначили временным управляющим Сарапульской епархией

12:40, 27 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
Митрополита Викторина назначили временным управляющим Сарапульской епархией
12:40, 27 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
289
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#епархия
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
289
0

Владыка Антоний перешёл в подчинение митрополита Алтайского.

Сарапул. Удмуртия. Митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина назначили временным управляющим Сарапульской епархии. Как сообщила пресс-служба духовного ведомства, такое решение принял Священный синод Русской православной церкви, проходивший 23-24 сентября в Москве.

Такое кадровое назначение произвели из-за того, что епископ Сарапульский и Можгинский Антоний теперь будет возглавлять Славгородскую и Каменскую епархию в Алтайской митрополии, которую возглавляет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий (Иванников).

12:40, 27 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
289
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#епархия
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