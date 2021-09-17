Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Все избирательные участки в Удмуртии прошли дезинфекцию

16:30, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
Все избирательные участки в Удмуртии прошли дезинфекцию
16:30, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
717
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы
Фото: ИА Сусанин
717
0

В каждом из них выдают средства индивидуальной защиты и обеспечивают антисептиками.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открылись 1 172 избирательных участка, где в течении трёх дней жители республики будут голосовать. Это сделано для разделения потоков избирателей в пандемию коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Обязательное условие этого года — на входе избирателям обрабатывать руки, проверять температуру и выдавать средства защиты. Также практически все члены участковой комиссии привиты от коронавируса», – прокомментировала Галина Агафонова, председатель Якшур-Бодьинской участковой комиссии 33/21.

Каждый из 1 172 участков был продезинфицирован. Трёхднвное голосование призвано разделить потоки избирателей и помешать распространению коронавируса. 

Напомним, что выборы в государственную думу VII созыва начались 17 сентября и продлятся до 19 сентября. Более 450 избирательных участков в Удмуртии оборудовали онлайн-камерами, которые в прямом эфире передают информацию обо всём происходящем там в республиканский центр общественного наблюдения.

Свой голос уже отдал глава Удмуртии Александр Бречалов и его супруга Елена.

16:30, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
717
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы
?>