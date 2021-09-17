В Удмуртии более 450 избирательных участков оборудовали онлайн-камерами

Видеотрансляция из помещений для голосования идет круглосуточно в режиме реального времени.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за ходом голосования во время выборов в Государственную думу будут следить онлайн-камеры и видеорегистраторы. Все избирательные участки в республике оборудованы приборами видеофиксации. Об этом сообщил руководитель ЦИК Удмуртии Вениамин Соломенников.

17 сентября с 08:00 в Удмуртии началось голосование за кандидатов в депутаты нижней палаты российского парламента. В республике работают 1 156 постоянных участковых избирательных комиссий.

По словам главы регионального центризбиркома, чтобы обеспечить прозрачность выборов и предотвратить возможные нарушения, 42% участков оборудованы камерами с возможностью трансляции в режиме реального времени.

Такие приборы установили в помещениях для голосования в наиболее крупных округах, охватывающих 70% избирателей Удмуртии, а также во всех 34 территориальных избирательных комиссий. Прямая трансляция доступна членам центральных избирательных комиссий, а также общественным наблюдателям.

На всех остальных участках работают видеорегистраторы. В случае спорных ситуаций картинку можно будет отсмотреть в записи.

Также решением ЦИК Удмуртии образовано 16 временных избирательных комиссий. Они обеспечат права граждан на волеизъявление в двух следственных изоляторах и 14 медицинских учреждениях республики. На этих избирательных участках в соответствии с законодательством и по соображениям этики видеонаблюдение вестись не будет.

Напомним, по данным ЦИК республики численность избирателей в Удмуртии на 1 июля 2021 года составила 1 170 251 человек.