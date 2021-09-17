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В Удмуртии на горячую линию наблюдателей за выборами поступило несколько звонков от избирателей

12:45, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии на горячую линию наблюдателей за выборами поступило несколько звонков от избирателей
12:45, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы
Фото: ИА Сусанин
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Жалоб на нарушения пока нет.

Ижевск. Удмуртия. На телефон горячей линии наблюдательного пункта по контролю за проведением выборов в Удмуртии поступило несколько звонков от избирателей. Об этом сообщил председатель общественной палаты республики Рашид Хуснутдинов. 

Напомним, что телефон горячей линии 8-800-200-53-19

«На этот номер может позвонить любой желающий. На сегодняшний день на линию обратились четыре человека. Граждане интересовались участками, на которых они могут проголосовать без регистрации и где находятся их избирательные участки. Работа идёт в стандартном режиме», — отметил Хуснутдинов. 

По его словам, в Удмуртии было подготовлено более 3 500 тыс. наблюдателей. От общественной палаты было направлено на участки 1 200 контролирующих лиц.

Напомним, что избирательные участки будут работать 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00. 

 
12:45, 17 сентября, 2021
Юрий Абашев
510
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы
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