В Удмуртии на горячую линию наблюдателей за выборами поступило несколько звонков от избирателей

Жалоб на нарушения пока нет.
Ижевск. Удмуртия. На телефон горячей линии наблюдательного пункта по контролю за проведением выборов в Удмуртии поступило несколько звонков от избирателей. Об этом сообщил председатель общественной палаты республики Рашид Хуснутдинов.
Напомним, что телефон горячей линии 8-800-200-53-19
«На этот номер может позвонить любой желающий. На сегодняшний день на линию обратились четыре человека. Граждане интересовались участками, на которых они могут проголосовать без регистрации и где находятся их избирательные участки. Работа идёт в стандартном режиме», — отметил Хуснутдинов.
По его словам, в Удмуртии было подготовлено более 3 500 тыс. наблюдателей. От общественной палаты было направлено на участки 1 200 контролирующих лиц.
Напомним, что избирательные участки будут работать 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.