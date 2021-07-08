Итоги дня: «Золотое кольцо» Удмуртии и робот-библиотекарь

О самых важных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 138 случаев ковида. 4 пациента скончались.

Что, опять?

Жители Ижевска вновь пожаловались на разрушенную плитку на Центральной площади. Покрытие заменят в рамках гарантии.

Это любовь:

В День семьи, любви и верности в Ижевске медали вручили 10 супружеским парам. Все они живут в согласии уже больше 25 лет.

В обход:

Жителям Ижевска временно запретили заходить в городские леса. Из-за жаркой погоды находиться там опасно.

Туристическое направление:

В Удмуртии работают над проектом «Золотое кольцо». Он представит из себя маршрут в 1000 км, который можно будет пройти разными способами.

Огонь дружбы:

Участники международной эстафеты «Бег мира» 17 июля стартуют из Ижевска. Завершится марафон 26 сентября в Керчи.

Технологии:

В библиотеке Кильмези появился робот. Он умеет проводить экскурсии, показывать презентации и фотографировать.