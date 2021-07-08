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В Удмуртии появится своё «Золотое Кольцо»

15:50, 08 июля, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии появится своё «Золотое Кольцо»
15:50, 08 июля, 2021
Юрий Абашев
384
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм
Фото: pixabay.com
384
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Протяжённость маршрута составит 1000 км.

Ижевск. Удмуртия. В республике разрабатывается проект «Золотое Кольцо Удмуртии». Маршрут в 1000 км можно будет преодолеть несколькими способами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Проект призван привлечь туристов из других регионов страны, а также из-за границы. Маршрут можно будет пройти несколькими способами: северной ходьбой, бегом, проехать на квадроциклах, снегоходах, лошадях и велосипедах. Преодолевать дистанцию можно индивидуально и группами.

Турмаршрут будет примерно таким: Ижевск - Завьялово - Нечкино - Сарапул - Камбарка - Каракулино - Киясово - Малая Пурга - Можга - Кизнер - Вавож - Ува - Селты - Красногорское - Юкаменское - Глазов - Кез - Дебесы - Шаркан - Воткинск - Ижевск.

15:50, 08 июля, 2021
Юрий Абашев
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм