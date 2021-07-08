Международная факельная эстафета «Бег Мира» стартует в Ижевске 17 июля

Символический огонь дружбы преодолеет по России более 3 600 километров.

Ижевск. Удмуртия. Участники международной эстафеты «Бег Мира» отправятся в путь из Ижевска. Столица Удмуртии выбрана стартом юбилейного факельного марафона. Об этом сообщается на официальном сайте пробега.

«Бег Мира» — это интернациональная эстафета дружбы, участники который несут символический факел Мира как пожелание гармонии и единства всем окружающим. На дистанции пробега выходят профессиональные легкоатлеты, любители спорта и просто энтузиасты. Впервые в России эстафета прошла в 1991 году, за 30 лет ее участники преодолели 240 тыс. км.

В этом году спортивно-гуманитарная акция «Бег Мира» стартует 17 июля в Ижевске. Команда факелоносцев Приволжья пронесет огонь дружбы по городам и районам Удмуртии, Пермского края, Башкортостана, Татарстана и Самарской области.

В августе-сентябре эстафета состоится в Московской и других центральных областях России, также легкоатлетический маршрут пройдет по крымскому побережью Черного моря. Завершится марафон 26 сентября в Керчи. Всего за время пробега участникам предстоит преодолеть более 3 600 км.

В случае благоприятной эпидемической обстановки и при соблюдении мер безопасности к эстафете смогут присоединиться местные команды.