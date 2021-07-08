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На Центральной площади Ижевска заменят разрушенную плитку

11:00, 08 июля, 2021
Анна Торхова
На Центральной площади Ижевска заменят разрушенную плитку
11:00, 08 июля, 2021
Анна Торхова
107
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#благоустройство
Фото: Андрей Николаевич («Фейсбук»)
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Повреждения заметили горожане.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска заметили разрушение ливневок, решеток и покрытия на Центральной площади города. Пользователь Андрей Николаевич написал об этом в соцсети «Фейсбук».

На кадрах он показывает, как слой легко сходит с плитки при надавливании одним лишь пальцем. В комментариях к посту глава администрации Октябрьского района Алексей Девяткин ответил, что специалисты зафиксировали все разрушения. В рамках гарантийных обязательств заказчику производства работ «Горстрой» выставили требование о замене плит.

Напомним, ремонт данного участка Центральной площади завершили в 2019 году. В апреле 2021 года горожане уже говорили о дефектах покрытия.

Также в комментариях жители пожаловались на широкие проемы решетки фонтана. «Фонтан на обслуживании СБиДХ (служба благоустройства и дорожного хозяйства - прим.ред.), на прошлой неделе они получили при обходе ЦП поручение отрегулировать все водоприемные решетки фонтана», - ответил Алексей Девяткин.

В настоящее время на площади идет ремонт эспланады. Работы планируют завершить к концу августа.

11:00, 08 июля, 2021
Анна Торхова
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#благоустройство