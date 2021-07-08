На Центральной площади Ижевска заменят разрушенную плитку

Повреждения заметили горожане.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска заметили разрушение ливневок, решеток и покрытия на Центральной площади города. Пользователь Андрей Николаевич написал об этом в соцсети «Фейсбук».

На кадрах он показывает, как слой легко сходит с плитки при надавливании одним лишь пальцем. В комментариях к посту глава администрации Октябрьского района Алексей Девяткин ответил, что специалисты зафиксировали все разрушения. В рамках гарантийных обязательств заказчику производства работ «Горстрой» выставили требование о замене плит.

Напомним, ремонт данного участка Центральной площади завершили в 2019 году. В апреле 2021 года горожане уже говорили о дефектах покрытия.

Также в комментариях жители пожаловались на широкие проемы решетки фонтана. «Фонтан на обслуживании СБиДХ (служба благоустройства и дорожного хозяйства - прим.ред.), на прошлой неделе они получили при обходе ЦП поручение отрегулировать все водоприемные решетки фонтана», - ответил Алексей Девяткин.

В настоящее время на площади идет ремонт эспланады. Работы планируют завершить к концу августа.