В Ижевске 10 супружеских пар получили медали за долгую семейную жизнь

Эта традиция действует в Удмуртии уже 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 супружеских пар получили медали. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Награда «За любовь и верность» выдается в Удмуртии с 2008 года. За это время ее вручили 874 супругам, прижившим в браке более 25 лет.

В Ижевске церемония вручения прошла 8 июля на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора. Медали получили 10 семей: Михаил и Галина Кабановы прожили вместе 26 лет, Александр и Алла Шадрины – 27 лет, 31 год – Олег и Нина Девятовых, 33 года – Василий и Наталья Морозовы, 34 года – Ленур и Надежда Исмагиловы, также 34 года вместе Рифкат и Ольга Минабутдиновы, 37 лет – Алексей и Антонина Сальниковы.

Также среди награжденных оказались пары, кто прожил друг с другом более полувека: Василий и Вера Чукавины вместе уже 52 года, Эдуард и Зинаида Перевозчиковы - 56 лет, а Рудольф и Галина Минины - 59 лет.

Всего в 2021 году в Удмуртии знак отличия выдадут 75 супружеским парам.