Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии

Также он проводит презентации и может сфотографировать посетителей или записать их на видео.

Сюмси. Удмуртия. В библиотеке села Кильмезь встречать читателей теперь будет робот-библиотекарь. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В Сюмсинском районе с января 2021 года создают модельную библиотеку. Уже завершили ремонт здания, закупили мебель, оборудование и 1,5 тысячи новых книг. Предстоит адаптация помещений для посещения маломобильной категории граждан — на дверях наклеят пиктограммы, а при входе установят подъемный механизм «Пума».

В библиотеке появилось много современной техники: компьютеры, телевизоры, ноутбук, планшеты, 3D ручки, синтезатор, наборы для выжигания, комплект виртуальной реальности, конструктор Lego, швейные машинки и стол для рисования песком.

Также для сотрудников купили нового помощника - R.Bot 100 Plus. Робот-библиотекарь проведет для всех желающих экскурсии, покажет презентации, заснимет короткое видео, сфотографирует посетителей и отправит фото с логотипом на принтер или e-mail, найдет фото в аккаунтах Инстаграм по хештегу, запоминает лицо и имя и гадает на основе биометрического распознавания пола и возраста.

По данным официального сайта rbot100.ru, стоит такой помощник от 320 тыс. рублей до 550 тыс. рублей. Цена может меняться в зависимости от состояния робота и его комплектации.