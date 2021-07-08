За сутки коронавирус подтвердился у 138 жителей Удмуртии

Скончались 4 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус оказался еще у 138 жителей, в том числе у 32 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 58 ижевчан, 22 жителей Можги, 16 жителей Глазова и 11 жителей Сарапула. В Увинском районе положительные тесты получили 11 жителей, в Киясовском районе – 10. Также в числе заболевших 3 жителя Можгинского района, 2 жителя Завьяловского района, по одному случаю зафиксировали в Глазовском, Дебесском, Игринском, Малопургинском, Сюмсинском районах.

Врачи выписали 42 пациента. 4 человека скончались – женщины 64 и 76 лет, а также мужчины 60 и 78 лет.

Всего с начала пандемии зарегистрировали 36 711 случаев ковида в Удмуртии. В тяжелом состоянии находятся 143 человека.