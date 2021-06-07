Итоги дня: газификация частных домов в Удмуртии, празднование Гербера и новый переход в Ижевске

О самых важных и интересных новостях понедельника от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё 39 жителей заразились коронавирусом, 43 пациента выздоровели.

Голубое топливо:

110 тыс. частных домов в Удмуртии будут подключены к газу до 2023 года. Подавать его будут туда, где уже есть действующий газопровод. Проведение газа до участка будет бесплатным.

Стало плохо за рулём:

Вечером 6 июня на трассе Завьялово-Сарапул произошло ДТП, в котором погиб заместитель генерального директора «Удмуртнефти» Александр Зеленин. По предварительным данным, ему стало плохо за рулём, он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Прощание с ним состоится 8 июня.

Зебра:

На улице Карла Маркса в Ижевске появится новый пешеходный переход. Его обустроят на пересечении с переулком Раздельным.

Ещё один праздник:

В Ижевске во время празднования Дня города 12 июня отпразднуют и национальный удмуртский праздник Гербер. Жителей и гостей столицы Удмуртии ждут различные развлекательные мероприятия, а также кулинарное изобилие: каша, табани, перепечи и другое.

Взяли с поличным:

В Удмуртии подвели итоги нерестового запрета. Так, с 25 апреля по 5 июня полицейские выявили 10 фактов незаконной ловли рыбы. Возбуждено два уголовных дела, составлено 25 административных протоколов.