Прощание с экс-депутатом Госсовета Удмуртии Александром Зелениным пройдет 8 июня

Александра Зеленина похоронят на Хохряковском кладбище Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоятся похороны бывшего заместителя генерального директора ОАО «Удмуртнефть» и экс-депутата Госсовета республики Александра Зеленина. Как рассказали его близкие, гражданская панихида и прощание с покойным пройдут 8 июня в 11:00 в селе Ягул в храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронят Александра Зеленина на Хохряковском кладбище Ижевска.

Заместитель генерального директора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть» погиб в аварии на трассе Завьялово-Сарапул. ДТП произошло вечером 6 июня. По предварительным данным, Александру Зеленину стало плохо за рулем, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его внедорожник столкнулся с грузовиком.