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Прощание с экс-депутатом Госсовета Удмуртии Александром Зелениным пройдет 8 июня

16:55, 07 июня, 2021
Андрей Поносов
Прощание с экс-депутатом Госсовета Удмуртии Александром Зелениным пройдет 8 июня
16:55, 07 июня, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#похороны\n#Удмуртнефть
Фото: пресс-служба ОАО "Удмуртнефть"
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Александра Зеленина похоронят на Хохряковском кладбище Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоятся похороны бывшего заместителя генерального директора ОАО «Удмуртнефть» и экс-депутата Госсовета республики Александра Зеленина. Как рассказали его близкие, гражданская панихида и прощание с покойным пройдут 8 июня в 11:00 в селе Ягул в храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронят Александра Зеленина на Хохряковском кладбище Ижевска.

Заместитель генерального директора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть» погиб в аварии на трассе Завьялово-Сарапул. ДТП произошло вечером 6 июня. По предварительным данным, Александру Зеленину стало плохо за рулем, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его внедорожник столкнулся с грузовиком.

16:55, 07 июня, 2021
Андрей Поносов
582
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#похороны\n#Удмуртнефть