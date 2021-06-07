В ДТП на трассе Завьялово-Сарапул погиб заместитель генерального директора «Удмуртнефти» Александр Зеленин

По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

Ижевск. Удмуртия. В аварии на трассе Завьялово-Сарапул погиб заместитель генерального директора «Удмуртнефти» Александр Зеленин. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета республики.

ДТП произошло вечером 6 июня на дороге Завьялово-Сарапул. По предварительным данным, Александру Зеленину стало плохо за рулем, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его Toyota Land Cruiser столкнулась с грузовиком.

Александр Зеленин получил травмы, несовместимые с жизнью. Находившийся вместе с ним в салоне шестилетний мальчик был легко травмирован, его доставили в больницу.

Наша справка. Александр Зеленин родился 16 сентября 1953 года. Окончил Пермский политехнический институт по специальности горный инженер-геолог. С 1974 года трудился на предприятиях нефтяной отрасли. В 2004-2006 годах был директором филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Удмуртия». С 2008 года работал заместителем генерального директора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть». В 2012 году был избран депутатом Государственного Совета Удмуртии пятого созыва. Александр Зеленин отмечен ведомственными и государственными наградами, в том числе званием «Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики».