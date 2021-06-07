Власти Удмуртии рассказали, какие домовладения бесплатно подключат к газу до 2023 года

Работы непосредственно на участке будет оплачивать собственник.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 2023 года газ подадут в 110 тыс. частных домовладений. Это будет сделано в рамках принятого законопроекта о бесплатном доведении голубого топлива до участков. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Газ будет подаваться туда, где уже есть действующий газопровод. Первыми на очереди будут те жители, у которых на руках уже есть проектная документация на подключение своего участка к источнику ресурса.

«В первую очередь мы будем газифицировать те пункты, где проживает больше всего людей. В этом случае можно максимально быстро подготовить проект», — сказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Бесплатно газ будет доводиться только до участка, непосредственно на территории оплата работ ляжет на плечи собственника. Стоимость определит государство. Единым оператором по подключению может стать Газпром и его дочерние компании.