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Власти Удмуртии рассказали, какие домовладения бесплатно подключат к газу до 2023 года

09:40, 07 июня, 2021
Юрий Абашев
Власти Удмуртии рассказали, какие домовладения бесплатно подключат к газу до 2023 года
09:40, 07 июня, 2021
Юрий Абашев
842
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ
Фото: pixabay.com
842
0

Работы непосредственно на участке будет оплачивать собственник.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до 2023 года газ подадут в 110 тыс. частных домовладений. Это будет сделано в рамках принятого законопроекта о бесплатном доведении голубого топлива до участков. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Газ будет подаваться туда, где уже есть действующий газопровод. Первыми на очереди будут те жители, у которых на руках уже есть проектная документация на подключение своего участка к источнику ресурса.

«В первую очередь мы будем газифицировать те пункты, где проживает больше всего людей. В этом случае можно максимально быстро подготовить проект», — сказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Бесплатно газ будет доводиться только до участка, непосредственно на территории оплата работ ляжет на плечи собственника. Стоимость определит государство. Единым оператором по подключению может стать Газпром и его дочерние компании.

09:40, 07 июня, 2021
Юрий Абашев
842
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ