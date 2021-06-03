Закрытие движения по Пушкинской в Ижевске, старт ЕГЭ по русскому языку и утечка химикатов у Шри-Ланки: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем день с новостной подборки.

Закрытие Пушкинской

В Ижевске 6 июня перекроют движение транспорта по улице Пушкинской, от улицы Кирова до улицы Советской. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Временный запрет на движение будет действовать с 09:30 до 12:00. Такая мера связана с проведением театрально-танцевального шествия «Моя инклюзивная Удмуртия».

Кошки ищут дом

Крупный котяра Мишка трёх лет от роду ищет дом, чтобы подарить людям уют и свою ласку.

Старт ЕГЭ

В российских школах стартовала сдача ЕГЭ по русскому языку в среду, 3 июня. Об этом сообщают «Известия».

Экзамен продлится до четверга включительно. Первыми проверку знаний прошли школьники Камчатки.

Результаты работ объявят 22 июня.

Кораблекрушение

После 12 дней пожара у берегов Шри-Ланки в Индийском океане частично затонуло судно с десятками тонн опасных химических веществ, сообщает телеканал «МИР 24».

Последствия пожара ликвидируют спасатели. По предварительным данным, причиной стала утечка азотной кислоты.

Берега острова загрязнены ядовитыми веществами. Если корабль полностью уйдёт на дно, то в воду также попадёт нефть. Множеству морских обитателей грозит гибель.

Власти острова запретили местным жителям заниматься рыбной ловлей, а туристам заплывать в прибрежные воды.