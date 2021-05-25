Итоги дня: погоня за пьяным водителем в Удмуртии и судьба дороги в Балезинском районе

По традиции рассказываем о самых главных новостях вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 44 теста на коронавирус оказались положительными. Прививки от ковида поставили почти 111 тыс. жителей.

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Жители Сарапула будут получать разные платежки за ГВС и отопление. Причиной тому – смена поставщика ресурсов.

Коллаборация:

Симфонический оркестр Удмуртии и DJ Feel выступят на Центральной площади Ижевска. Концерт состоится 10 июля.

Погоня:

В Удмуртии пьяный водитель «Лады Приоры» пытался скрыться от автопатруля ДПС. Инспекторам пришлось применить оружие.

Ремонт:

Дорогу в Балезинском районе, на которой 24 мая застрял автобус со школьниками, начали ремонтировать. Участок протяженностью 600 м отсыпят щебнем и ПГС, также будет поднято дорожное полотно.

Бизнес:

Удмуртия оказалась на 2 месте среди регионов по наименьшему административному давлению на бизнес. Не первый год республика попадает в список благоприятных для бизнеса субъектов.