Итоги дня: погоня за пьяным водителем в Удмуртии и судьба дороги в Балезинском районе

По традиции рассказываем о самых главных новостях вторника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 44 теста на коронавирус оказались положительными. Прививки от ковида поставили почти 111 тыс. жителей.
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Жители Сарапула будут получать разные платежки за ГВС и отопление. Причиной тому – смена поставщика ресурсов.
Коллаборация:
Симфонический оркестр Удмуртии и DJ Feel выступят на Центральной площади Ижевска. Концерт состоится 10 июля.
Погоня:
В Удмуртии пьяный водитель «Лады Приоры» пытался скрыться от автопатруля ДПС. Инспекторам пришлось применить оружие.
Ремонт:
Дорогу в Балезинском районе, на которой 24 мая застрял автобус со школьниками, начали ремонтировать. Участок протяженностью 600 м отсыпят щебнем и ПГС, также будет поднято дорожное полотно.
Бизнес:
Удмуртия оказалась на 2 месте среди регионов по наименьшему административному давлению на бизнес. Не первый год республика попадает в список благоприятных для бизнеса субъектов.