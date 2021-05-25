Симфонический оркестр Удмуртии исполнит музыку Чайковского вместе с питерским диджеем

Музыкальный эксперимент состоится 10 июля.





Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска состоится совместное выступление симфонического оркестра Удмуртии и DJ Feel. Об этом журналистам сообщил директор удмуртской филармонии Алексей Фомин.

Необычную коллаборацию можно будет услышать 10 июля в 21:00. Музыканты оркестра и известный питерский диск-жокей исполнят произведения Петра Чайковского в современном звучании.

«Это продолжение истории фестиваля искусств «На родине Петра Ильича Чайковского». Приглашаем всех испытать эмоции от соприкосновения к высокой музыке. Это хорошая возможность для молодых людей познакомится с великим композитором и при затусить», — сказал Фомин.