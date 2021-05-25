Еще 44 жителя Удмуртии заразились ковидом

42 пациента выписали.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус подтвердился у 44 жителей Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид выявили у 17 жителей Ижевска, 15 жителей Глазова, 3 жителей Сарапула, по два случая зарегистрировали в Можге, Увинском, Юкаменском районах, по одному случаю в Балезинском, Можгинском. Якшур-Бодьинском районах. В числе заболевших 13 человек старше 65 лет.

Врачи выписали 42 пациента. Почти 111 тыс. жителей поставили прививки от коронавируса.

В настоящее время 2 312 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 351 в состоянии средней степени тяжести, 56 – в тяжелом.