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Дорогу в Удмуртии, где застрял школьный автобус, отсыпят щебнем

08:30, 25 мая, 2021
Анна Торхова
Дорогу в Удмуртии, где застрял школьный автобус, отсыпят щебнем
08:30, 25 мая, 2021
Анна Торхова
838
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#дороги\n#школьники\n#автобус\n#экзамен\n#дети
Фото: vk.com/balezino
838
0

Также на участке уложат песчано-гравийную смесь.

Балезино. Удмуртия. Дорогу в Балезинском районе Удмуртии, где застрял школьный автобус, отсыпят щебнем. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации района.

Там уточнили, что по краям дороги сделают канавы, после выровняют непроезжее место грейдером. В дальнейшем там уложат геоткань и отсыпят участок щебнем и ПГС.

Как уточнили в администрации, сейчас проехать можно только по одной стороне дороги.

Напомним, утром 24 мая автобус с ребятами застрял на дороге Балезино-Юнда. 9-классники могли опоздать на ОГЭ, однако автобус удалось вытащить и дети успели на экзамен и уроки.

08:30, 25 мая, 2021
Анна Торхова
838
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#дороги\n#школьники\n#автобус\n#экзамен\n#дети