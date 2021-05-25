Дорогу в Удмуртии, где застрял школьный автобус, отсыпят щебнем

Также на участке уложат песчано-гравийную смесь.

Балезино. Удмуртия. Дорогу в Балезинском районе Удмуртии, где застрял школьный автобус, отсыпят щебнем. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации района.

Там уточнили, что по краям дороги сделают канавы, после выровняют непроезжее место грейдером. В дальнейшем там уложат геоткань и отсыпят участок щебнем и ПГС.

Как уточнили в администрации, сейчас проехать можно только по одной стороне дороги.

Напомним, утром 24 мая автобус с ребятами застрял на дороге Балезино-Юнда. 9-классники могли опоздать на ОГЭ, однако автобус удалось вытащить и дети успели на экзамен и уроки.