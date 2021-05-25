В Удмуртии пьяный гонщик на легковушке без номеров пытался скрыться от ДПС

Сотрудникам пришлось прострелить «Ладе» колесо.

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль без переднего бампера и госномера пытался скрыться от полиции в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Автопатруль ДПС заметил странную «Ладу Приору» на улице Пойма. Требование сотрудников об остановке водитель проигнорировал и продолжил двигаться в сторону улицы Магистральной.

В ходе преследования нарушитель не подчинялся требованиям ДПС, при этом создавал на дороге аварийные ситуации: не реагировал на сигналы светофоров, выезжал на «встречку», двигался с превышением скорости.

Выехав за пределы Ижевска, «Лада» стала двигаться в сторону деревни Большая Венья. Инспекторы приняли решение применить табельное оружие – для остановки авто было повреждено заднее правое колесо.

23-летний водитель, житель Алнаш, оказался пьян. Содержание спирта в его крови составило 0,60 мг/л. В отношении молодого человека составили сразу 10 протоколов: по части 3 статьи 12.8 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») и статье 12.7 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).