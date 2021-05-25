Удмуртию включили в список благоприятных для бизнеса регионов

Она который год занимает второе место.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла второе место в рейтинге наименьшего давления на бизнес за 2020 год. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Регионы страны в рейтинге расположены в порядке возрастания давления на бизнесменов со стороны контрольно-надзорных органов. Создатели доклада изучали данные уполномоченных по защите предпринимателей, а также различных органов власти, включая Роспотребнадзор, МЧС и жилинспекцию.

Пока что в списке находятся только 30 регионов, но уже известно, что самым благоприятным для ведения бизнеса регионом оказалась Ульяновская область — её индекс административного давления составил 2,31. Наибольшее давление бизнесмены испытывали от Роспотребнадзора.

Второй по-прежнему идёт Удмуртия с индексом 3,00. Здесь на бизнес чаще всего «давит» Роструд.

На третьем месте, сместив Карелию, расположилась Республика Адыгея — индекс 3,04. Здесь на предпринимателей «давит» Росздравнадзор.

В десятку лидеров также вошли: Калужская, Тюменская области, Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкортостан и Калмыкия. Последние 3 позиции занимают Чувашия, Карелия и Свердловская область.