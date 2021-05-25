Жителям Сарапула будут приходить разные платежки за тепло и ГВС

Из-за реорганизации тепловых сетей города сменился поставщик коммунальной услуги.

Сарапул. Удмуртия. В связи со сменой поставщика горячего водоснабжения в Сарапуле, горожане будут оплачивать 2 платежки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сарапула.

Потребители должны будут расплатиться за:

- горячее водоснабжение на счета МУП «Городские теплосистемы»;

- потребленную тепловую энергию по старым лицевым счетам в ООО «ГЭК».

Автоплатежи настроенные ранее по отношению ООО «ГЭК» отменять не нужно.

Напомним, что в декабре 2020 года власти Сарапула расторгли концессию с «Губахинской энергетической компанией» из-за невыполнения ее обязательств по соглашению.

Напомним, что теплосети Сарапула с лета 2019 года были переданы в концессию ГЭК на 15 лет, но 25 октября из-за долгов компании в городе установили режим повышенной готовности. Власти Сарапула начали задумываться о разрыве соглашения. В декабре 2019 года муниципалитет подал иск о расторжении договора. ООО «ГЭК» предложили заключить мирное соглашение, но администрация Сарапула отказалась от него. В декабре 2020 года арбитражный суд удовлетворил иск администрации Сарапула и расторг концессионный договор.