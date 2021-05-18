Итоги дня: причина лесного пожара у деревни Поварёнки и возврат к штрафам за парковку на газонах в Ижевске

Корреспонденты «Сусанина» о главных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 18 мая выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом. 47 человек выписали из больницы.

Посевы и жара

Уходящая из-за жары влага из почвы открывает дорогу опасным для урожая вредителям. Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова высказала обеспокоенность отсутствием осадков, так как это негативно скажется на всходе культур.

Архитектора долой

В Сарапуле по требованию прокуратуры уволили главного архитектора. Чиновник занимал руководящую должность, не имея профильного высшего образования.

Поиск родственников

В Ижевске ищут родственников красноармейца Павла Ивановича Бубекова, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. Установлено, что боец родился в 1913 году в Ижевске. Проживал на улице Телегина в доме № 27. В РККА его призвали в 1934 году.

Штрафы возвращаются

В Ижевске с 1 июня вновь начнут штрафовать автомобилистов за парковку на газонах. Мораторий на наказание действует с апреля до конца мая. Собственники многоквартирных домов могли принять решение на общем собрании об организации парковочных мест у дома, если этого не было сделано ранее.

Время отправить решение по организации машиномест еще есть.

Причина пожара

По факту лесного пожара в национальном парке «Нечкинский» идёт прокурорская проверка. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц.

Усиление охраны

В Ижевске усилят охрану общественных мест во время проведения последних звонков 22 мая. Праздничные концерты и торжественные линейки во дворах школ пройдут с 9:00 до 14:00. Проводить их для всей параллели или индивидуально для каждого класса решают директора школ.

Продажа алкоголя в этот день будет запрещена.