Итоги дня: причина лесного пожара у деревни Поварёнки и возврат к штрафам за парковку на газонах в Ижевске

Корреспонденты «Сусанина» о главных новостях понедельника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 18 мая выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом. 47 человек выписали из больницы.
Посевы и жара
Уходящая из-за жары влага из почвы открывает дорогу опасным для урожая вредителям. Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова высказала обеспокоенность отсутствием осадков, так как это негативно скажется на всходе культур.
Архитектора долой
В Сарапуле по требованию прокуратуры уволили главного архитектора. Чиновник занимал руководящую должность, не имея профильного высшего образования.
Поиск родственников
В Ижевске ищут родственников красноармейца Павла Ивановича Бубекова, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. Установлено, что боец родился в 1913 году в Ижевске. Проживал на улице Телегина в доме № 27. В РККА его призвали в 1934 году.
Штрафы возвращаются
В Ижевске с 1 июня вновь начнут штрафовать автомобилистов за парковку на газонах. Мораторий на наказание действует с апреля до конца мая. Собственники многоквартирных домов могли принять решение на общем собрании об организации парковочных мест у дома, если этого не было сделано ранее.
Время отправить решение по организации машиномест еще есть.
Причина пожара
По факту лесного пожара в национальном парке «Нечкинский» идёт прокурорская проверка. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц.
Усиление охраны
В Ижевске усилят охрану общественных мест во время проведения последних звонков 22 мая. Праздничные концерты и торжественные линейки во дворах школ пройдут с 9:00 до 14:00. Проводить их для всей параллели или индивидуально для каждого класса решают директора школ.
Продажа алкоголя в этот день будет запрещена.