С 1 июня автомобилистов Ижевска вновь будут штрафовать за парковку на газонах

За время моратория жителям многоквартирных домов нужно было согласовать организацию парковочных мест.

Ижевск. Удмуртия. С 1 июня в Ижевске вновь будут штрафовать за парковку на газонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, с апреля в столице Удмуртии введен мораторий на штрафы за оставление машин на зеленых территориях. Он действует с той целью, чтобы до конца мая собственники многоквартирных домов могли принять решение на общем собрании об организации парковочных мест у дома, если этого не было сделано ранее. Всего в муниципалитет поступило уже 62 протокола от старших по домам.

Время отправить решение по организации машиномест еще есть. Его можно направить по почте: main@omm.izh.ru.

Отметим, что исключением во время моратория являются административные дела, возбужденные по обращениям горожан. Административная комиссия города вынесла 95 постановлений.

Уже с 1 июня автомобилистов вновь начнут штрафовать за парковки на озелененных территориях, пешеходных дорожках, детских площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического обеспечения, которые находятся не на дорогах. Штраф составит 2 тыс. рублей.