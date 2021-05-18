В Ижевске ищут родственников красноармейца, пропавшего без вести в 1944 году

Останки солдата нашли в Витебской области.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают родственников красноармейца Павла Ивановича Бубекова, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация Индустриального района города на своей странице в соцсети Facebook.

Установлено, что Павел Иванович родился в 1913 году в Ижевске. Проживал на улице Телегина в доме № 27. В РККА его призвали в 1934 году. С 1944 года числится пропавшим без вести.

Останки солдата найдены поисковиками в Витебской области Белоруссии.

Родственники бойца, их знакомые или люди, располагающие какой-либо информацией о семье Павла Ивановича, могут откликнуться по телефону 8 (3412) 68-39-88.

Напомним, что 7 мая состоялось перезахоронение останков красноармейца Николая Пасынкова, останки которого нашли под Тверью в 2020 году. На церемонии присутствовали внуки и правнуки погибшего бойца.