Чиновник занимал руководящую должность, не имея высшего образования.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле по требованию прокуратуры уволили главного архитектора. Чиновник занимал руководящую должность, не имея профильного высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в администрации Сарапула. Установлено, что в 2018 году был проведен конкурс на замещение вакантной должности начальника управления архитектуры и градостроительства. Победителем оказался кандидат, уровень профессиональной компетенции которого не отвечал требованиям, предъявляемым к муниципальным служащим. Соискателя приняли на работу, несмотря на отсутствие у него высшего образования.

Прокурором Сарапула в адрес главы города внесено представление. По результатам его рассмотрения чиновник уволен с занимаемой должности.