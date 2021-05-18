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В Сарапуле по требованию прокуратуры уволили главного архитектора

10:20, 18 мая, 2021
Андрей Поносов
В Сарапуле по требованию прокуратуры уволили главного архитектора
10:20, 18 мая, 2021
Андрей Поносов
40
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#Удмуртия\n#Администрация города Сарапула\n#Прокуратура\n#увольнения
Фото: ИА "Сусанин"
40
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Чиновник занимал руководящую должность, не имея высшего образования.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле по требованию прокуратуры уволили главного архитектора. Чиновник занимал руководящую должность, не имея профильного высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в администрации Сарапула. Установлено, что в 2018 году был проведен конкурс на замещение вакантной должности начальника управления архитектуры и градостроительства. Победителем оказался кандидат, уровень профессиональной компетенции которого не отвечал требованиям, предъявляемым к муниципальным служащим. Соискателя приняли на работу, несмотря на отсутствие у него высшего образования.

Прокурором Сарапула в адрес главы города внесено представление. По результатам его рассмотрения чиновник уволен с занимаемой должности.

10:20, 18 мая, 2021
Андрей Поносов
40
0
#Удмуртия\n#Администрация города Сарапула\n#Прокуратура\n#увольнения