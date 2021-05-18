Посевы в Удмуртии высыхают из-за продолжительной жары

Погода вызывает волнения, так как отсутствие осадков негативно скажется на всходе культур.

Ижевск. Удмуртия. Жара вносит свои коррективы в посевную кампанию в Удмуртии. Это приводит к тому, что из почвы уходит влага и появляются опасные для урожая вредители. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Как сообщила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова, погода вызывает волнения, так как отсутствие осадков негативно скажется на всходе культур. После 21 мая республиканский Минсельхоз получит от регионального Гидромедцентра данные по почвенной и атмосферной засухе.

Министр также порекомендовала сельхозпредприятиям застраховать свои посевы в течение 15 дней со дня окончания работ. Страхование необходимо для возмещения потерь из-за жаркой погоды — в текущем сезоне республика страхует посевы на сумму до 4 млн рублей. Отмечается, что это в 10 раз больше показателя 2019 года.

Засев яровых культур в Удмуртии на сегодняшний день составляет 82,4% от плана, площадь посевов составила около 330 га. Посевная кампания входит в завершающую стадию.

Алнашский, Вавожский, Можгинский, Сарапульский, Граховский, Шарканский районы Удмуртии уже завершили посевы зерновых. На подходе уже Дебёсский, Малопургинский, Селтинский и Увинский районы.

Работы по посеву ранних яровых зерновых и зернобобовых культур выполнены на 93%. Сев ярового рапса закончен на 94%. Посевы кукурузы оказались меньше — всего 66% от плана. Картофель посажен на 58%.