В Удмуртии пропал 15-летний подросток

Последний раз его видели в селе Июльское.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии разыскивают 15-летнего Дмитрия Попова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Последний раз его видели 29 апреля в селе Июльское. Молодой человек был одет в куртку со светоотражающими вставками, темно-серую вязаную шапку, черную футболку в крапинку, темно-синие штаны, черные калоши.

Приметы: рост около 185 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы. На левой ноге шрам.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 89993620291 или 89199016008.