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Итоги дня: первый прилет удмуртского «Боинга» и совет автомобилистам повременить со сменой резины

18:00, 09 апреля, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: первый прилет удмуртского «Боинга» и совет автомобилистам повременить со сменой резины
18:00, 09 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Боинг\n#Ижавиа\n#ГИБДД\n#пожар
Фото: ИА «Сусанин»
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О главных новостях пятницы от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 74 случая ковида. 78 пациентов выписали.  

Рановато будет:

В ГИБДД Удмуртии посоветовали не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Судя по прогнозам синоптиков, на дорогах будут неблагоприятные условия.

Прилетел:

В Удмуртии 8 апреля сел первый «Боинг» авиакомпании «Ижавиа». Борт встретили в традициях авиации – устроили водяную арку.

Пояснили:

В Удмуртии объяснили высокую стоимость строительства детсадов. Напомним, ранее Владимир Путин раскритиковал республику за стоимость создания мест в яслях.

Уголовное дело:

В Глазовском районе возбудили уголовное дело после гибели 4 человек на пожаре. Инцидент произошел ночью 9 апреля. 

Погода:

Выходные в Удмуртии будут дождливыми, зато на следующей неделе обещают до +20 градусов. 

18:00, 09 апреля, 2021
Анна Торхова
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Боинг\n#Ижавиа\n#ГИБДД\n#пожар