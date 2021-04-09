Итоги дня: первый прилет удмуртского «Боинга» и совет автомобилистам повременить со сменой резины

О главных новостях пятницы от корреспондентов «Сусанина».
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 74 случая ковида. 78 пациентов выписали.
Рановато будет:
В ГИБДД Удмуртии посоветовали не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Судя по прогнозам синоптиков, на дорогах будут неблагоприятные условия.
Прилетел:
В Удмуртии 8 апреля сел первый «Боинг» авиакомпании «Ижавиа». Борт встретили в традициях авиации – устроили водяную арку.
Пояснили:
В Удмуртии объяснили высокую стоимость строительства детсадов. Напомним, ранее Владимир Путин раскритиковал республику за стоимость создания мест в яслях.
Уголовное дело:
В Глазовском районе возбудили уголовное дело после гибели 4 человек на пожаре. Инцидент произошел ночью 9 апреля.
Погода:
Выходные в Удмуртии будут дождливыми, зато на следующей неделе обещают до +20 градусов.