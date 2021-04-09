Итоги дня: первый прилет удмуртского «Боинга» и совет автомобилистам повременить со сменой резины

О главных новостях пятницы от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 74 случая ковида. 78 пациентов выписали.

Рановато будет:

В ГИБДД Удмуртии посоветовали не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Судя по прогнозам синоптиков, на дорогах будут неблагоприятные условия.

Прилетел:

В Удмуртии 8 апреля сел первый «Боинг» авиакомпании «Ижавиа». Борт встретили в традициях авиации – устроили водяную арку.

Пояснили:

В Удмуртии объяснили высокую стоимость строительства детсадов. Напомним, ранее Владимир Путин раскритиковал республику за стоимость создания мест в яслях.

Уголовное дело:

В Глазовском районе возбудили уголовное дело после гибели 4 человек на пожаре. Инцидент произошел ночью 9 апреля.

Погода:

Выходные в Удмуртии будут дождливыми, зато на следующей неделе обещают до +20 градусов.