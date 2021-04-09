В Удмуртии ковид подтвердился еще у 74 человек

Врачи выписали 78 пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии положительные тесты на коронавирус получили 74 человека. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 33 жителей Ижевска, 15 жителей Глазова, 5 жителей г.Воткинска, 3 жителей Юкаменского района, по два случая зарегистрировано в Сарапуле, Завьяловском, Селтинском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах, по одному случаю выявили в Алнашском, Глазовском, Игринском, Дебесском, Малопургинском, Сарапульском, Увинском и Ярском районах.

В числе новых заболевших 27 человек старше 65 лет.

Врачи выписали за сутки еще 78 человек.

Всего с начала пандемии ковид ставили 31 442 раза. 27 971 человек выздоровел, 393 скончались. В настоящее время 389 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 86 – в тяжелом.