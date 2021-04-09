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Курение могло стать причиной гибели четырёх человек при пожаре в Удмуртии

15:40, 09 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Курение могло стать причиной гибели четырёх человек при пожаре в Удмуртии
15:40, 09 апреля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Глазов\n#пожар
Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии
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Также погибшие злоупотребляли алкоголем.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе после гибели четырёх человек при пожаре возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республики. 

Инцидент произошёл в ночь на 9 апреля в одной из деревень Глазовского района — горел частный дом. На месте были обнаружены тела четырёх человек: 91-летней женщины, её 46-летнего сына, а также 54-летней женщины и 34-летнего мужчины. Все они злоупотребляли алкоголем. 

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём в состоянии опьянения. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

15:40, 09 апреля, 2021
Андрей Бирюков
95
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#пожар