В правительстве Удмуртии объяснили высокую стоимость строительства детских садов

Цена объекта может измениться, например, по итогам прохождения государственной экспертизы.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов объяснил, почему строительство детских садов так дорого обходится.

Так, по словам чиновника, все объекты строят по документам, которые уже включены в единый реестр экономических эффективных проектов. Несмотря на то, что такие проекты можно использовать повторно, в них возникают изменения — устройство фундамента и подключение к сетям.

В течение 2019-2020 годов в Удмуртии ввели в эксплуатацию 18 детских садов на 1 690 мест, на один детсад приходилось от 80 до 220 мест. На их строительство направили около 2 млрд рублей. Минимальная стоимость одного дошкольного места — 933 тыс. рублей, а максимальная — 1,3 млн рублей. Здесь Семёнов привёл в пример ясли в Воткинске, где удорожание возникло из-за необходимости строительства подпорной стенки.

В 2021 году планируется возвести ещё 14 детских садов на 1 430 мест, на одно здание — от 50 до 220 мест. Предварительная стоимость всех проектов составляет 1,5 млрд рублей. В настоящее время по 13 из 14 объектов уже заключены муниципальные контракты. При этом учреждения в Балезинском и Завьяловском районах будут строить по «контрактам жизненного цикла» — они включают в себя стоимость и проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. В них максимальная стоимость одного ясельного места составляет 1,5 млн рублей. Оба объекта рассчитаны на 50 мест, а уменьшение их количества не будет означать сокращение стоимости строительства.

Семёнов отмечает, что цена не является итоговой. При заключении «контракта жизненного цикла» стоимость корректируется по итогам прохождения государственной экспертизы в пределах 30%.

Напомним, президент России раскритиковал Удмуртию из-за высокой стоимости создания мест в яслях.