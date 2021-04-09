Первый «Боинг» авиакомпании «Ижавиа» приземлился в Удмуртии

В отличие от «ЯК-42», данный тип самолета более экономичен.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию 8 апреля прилетел первый «Боинг 737-800» авиакомпании «Ижавиа» в национальной ливрее. Судно вылетело из Москвы и приземлилось в 18:10 по ижевскому времени.

В авиации есть традиция - устраивать водный салют из брандспойтов пожарных машин для впервые севшего самолета. Именно так и встретили в Ижевске «Боинг». По словам пасажиров, они не подозревали, что попадут на исторический для республики рейс.

«Мы ждали это несколько лет <…>. Для нас это шаг в будущее. Хотя с точки зрения отрасли этот шаг незначительный, все успешные компании летают на современных самолетах», - рассказал журналистам гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников. По его словам, для работы на таком типе воздушных судов предстоит переформатировать деятельность аэропорта.

После перелета из Нидерландов в Москву борт проходил сертификацию и проверки Росавиации. Ранее «Боинг» 6 лет использовался у индийских эксплуатантов. В 2020 году «Ижавиа» приобрело его по программе лизинга. Теперь этот самолет будет ежедневно выполнять регулярные рейсы: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Краснодар. «В течение года его готовили к передаче нам. Сейчас он в обновленном состоянии, свежая ливрея, выполнена внутренняя перекомпановка», - добавил Синельников.

В салоне 180 кресел эконом-класса и 2 бизнес-класса. В «ЯК-42», который пока составляет основу авиапарка, насчитывается 124 места. В салоне 3 санузла, багажные полки объемом в 4 раза больше, чем на «ЯКе», кресла с регулируемым углом наклона. Борт рассчитан и на маломобильных пассажиров – имеются указатели с системой Брайля, тактильная плитка.

«Тариф будет еще пересматриваться, данная техника более экономична, у нас до 30% идет экономия на топливе по сравнению с «ЯК» за счет большей загрузки», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Командир воздушного судна Сергей Попов отметил технические преимущества самолета – возможность автоматической посадки и пробега, заход в условиях низкой видимости.

Напомним, самолет имеет ливрею в национальном стиле. По словам директора Центра территориального развития Удмуртии Вячеслава Правдзинского, удмуртская семантика найдет свое отражение и в дальнейшем ребрендинге «Ижавиа». Новый стиль представят в ближайшее время.

«Концепция родилась спонтанно, было очень мало времени, чтобы заказать новый дизайн ливреи. В целом идея в финно-угорской традиции родилась довольно быстро. Красный - это цвет человечества, белый - цвет неба. Здесь такой градиент: люди, стремящиеся в небо. Ну и, соответственно, наша удмуртская звезда», - рассказал Правдзинский.

По программе развития Удмуртии до 2030 года флот авиакомпании планируют пополнить еще 7 суднами данного типа. В ближайших планах также реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство аэрокомплекса с тремя телетрапами, подготовка международного терминала.