Итоги дня: парковка на газонах Ижевска и последний звонок в школах Удмуртии

О самых важных и интересных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 78 новых случаев коронавируса. 74 пациента выписали.

Только словом:

До конца мая автолюбителей Ижевска не будут штрафовать за парковку на газонах. До этого времени собственникам домов нужно договориться об организации парковочных мест и передать данные в муниципалитет.

Мы учились, мы влюблялись:

Последние звонки в школах Удмуртии отметят 22 мая. Пока о каких-либо ограничениях в Минобрнауки Удмуртии не сообщают.

Контрольная закупка:

Глава Удмуртии Александр Бречалов под видом инвестора обзвонил города и районы. В одном из муниципалитетов ему посоветовали «позвонить завтра».

Пасмурно:

Мокрый снег и дождь продолжат идти и в выходные. В следующий вторник синоптики обещают уже +10 градусов.