Мокрый снег и дождь останутся в Удмуртии на выходные

В ночь на понедельник вернется «минус».

Ижевск. Удмуртия. Ближайшей ночью в Удмуртии продолжит идти мокрый снег и дождь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Днем в субботу осадки сохранятся местами, в основном в северных районах республики. Ночью будет 0, +3, днем до +8 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 4 апреля, мокрый снег и дождь будут идти по всей Удмуртии. Температура воздуха не изменится.

В начале недели осадки пройдут местами, ночью вновь придет минус, синоптики прогнозируют -1, -6, днем в понедельник ожидается +3, +8.

Во вторник, 6 апреля, будет +5, +10.