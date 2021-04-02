Глава Удмуртии под видом инвестора попытался обзвонить города и районы

Где-то потенциального инвестора попросили перезвонить завтра.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как под видом инвестора обзванивал города и районы. Как сообщил он во время подведения итогов социально-экономического развития Ижевска, вместе с первым вице-премьером республики Константином Сунцовым он проводит так называемые контрольные закупки. И не всегда муниципалитеты готовы оперативно и адекватно проконсультировать московского бизнесмена, интересующегося площадками и участками.

«С сайта беру телефон, говорю:

- Здравствуйте, я такой-то из Москвы, у вас такая-то площадка.

- А где вы взяли мой телефон?

- Ну вот на сайте.

- Слушайте, позвоните завтра, сейчас уже вечер.

- 16:00.

- Это у вас 16:00, а у нас уже пять. Позвоните завтра, а то вы сейчас наговорите, а я ничего не запомню», - привел Александр Бречалов один из диалогов.

По его словам, такая ситуация далеко не во всех городах и районах. Однако необходимо больше заниматься развитием экономике региона. Он также обратил внимание главы Ижевска Олега Бекмеметьева на необходимость тщательной инвентаризации возможностей муниципалитета.