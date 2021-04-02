В Удмуртии более половины новых случаев ковида выявили в Ижевске

74 человека выписали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 78 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 41 жителя Ижевска, 17 жителей Глазова, 6 жителей Глазовского района, 6 жителей Игринского района, 3 жителей Малопургинского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю зафиксировали в Сюмсинском, Увинском и Юкаменском районах.

В числе заболевших 24 человека старше 65 лет.

По информации на пятницу, выздоровели еще 74 человека. Привились «Спутником V» 46 890 жителей, 33 956 получили второй компонент.

В настоящее время среди заболевших 2 575 находятся в удовлетворительном состоянии, 407 в состоянии средней степени тяжести, 91 - в тяжелом состоянии.