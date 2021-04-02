До конца мая в Ижевске ввели мораторий на штрафы за парковку на газонах

За это время собственникам домов необходимо договориться об организации парковочных мест и передать информацию в муниципалитет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца мая не будут штрафовать за парковку на газонах. Как сообщает пресс-служба администрации города, мораторий ввели с 1 апреля для урегулирования отношений, связанных с размещением транспорта возле домов.

До 31 мая собственникам домов предложили на общем собрании решить вопрос об организации парковочных мест во дворах, если этого не было сделано ранее.

Информацию о принятых решениях независимо от даты принятия необходимо направить в муниципалитет на электронный адрес main@omm.izh.ru (МКУ «Административная инспекция города Ижевска»). Это необходимо, чтобы в дальнейшем автолюбителей не штрафовали за оставленные возле дома машины.

В пресс-службе отметили, что мораторий не распространяется на административные дела, поводом для возбуждения которых станут сообщения или заявления граждан.

Напомним, что региональное законодательство предусматривает штраф в 2 тыс. рублей за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках.