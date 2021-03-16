Итоги дня: «Маленький принц» на удмуртском языке и новый директор «Ижводоканала»

О самых интересных новостях вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подтвердилось еще 78 случаев ковида. 72 пациентов выписали.

Просто космос:

Книгу «Маленький принц» издали на удмуртском языке. Всего будет выпущено 1500 экземпляров. Кстати, произведение было переведено еще в прошлом веке.

Руководство:

«Ижводоканал» возглавил Дмитрий Мухин. Ранее он работал на ЧМЗ, 9 лет руководил ООО «Энергоремонт». Предыдущий директор – Владислав Катаев – вернулся на должность главного инженера.

Иск:

ДП «Ижевское» могут признать банкротом. С заявлением обратилось Управление ФНС. Отмечается, что долгов у дорожного предприятия перед налоговой нет.

Праздник:

20 марта в парке Кирова в Ижевске пройдут мероприятия в честь 7-летия воссоединения России и Крыма. На площадке создадут атмосферу полуострова.