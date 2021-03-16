ФНС подала заявление на банкротство дорожного предприятия «Ижевское»

Решение будет обжаловано.

Ижевск. Удмуртия. АО «ДП «Ижевское» могут признать банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке дел на сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики. По данным информационной системы Seldon.Basis, иск подало региональное Управление ФНС.

АО «ДП Ижевское» полностью принадлежит республике. В пресс-службе главы и правительства Удмуртии информационному агентству «Сусанин» сообщили, что заявление о признании дорожной компании банкротом будет обжаловано.

«На сегодняшний день долга у предприятия перед ФНС нет. Имеются споры в суде в части доначисления налога на прибыль за период 2014-2016 годы, но решения по данным искам не вынесены, долг АО «ДП «Ижевское» ни по одному из судебных дел не установлен», - рассказали в пресс-службе.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал АО «ДП Ижевское» составляет 662,32 млн рублей. Если в 2016 году компания показала чистую прибыль в размере 114,6 млн рублей, то по итогам 2019 года убыток составил 292,5 млн рублей.