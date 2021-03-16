Годовщину воссоединения Крыма с Россией отпразднуют в Удмуртии

Фестиваль «Крымская весна в Удмуртии» состоится 20 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отметят 7-летие воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, 20 марта в парке Кирова Ижевска пройдет фестиваль «Крымская весна в Удмуртии».

С 11:00 на площадке создадут атмосферу южного курортного города. Гостей праздника ждут выступления артистов ансамбля песни и танца «Италмас», кавер-группы «Шпроты» и танцевальная программа с участием этнодискотеки «Эктоника».

Ижевчане смогут поучаствовать в мастер-классах, выиграть ценные призы в викторине, посвященной истории полуострова, а также насладиться крымскими блюдами и горячим крымским чаем.

18 марта – в день воссоединения полуострова – праздник пройдет на Крымской аллее Ижевска. Её украсят цветами, изготовленными воспитанниками близлежащих детских садов.

Организаторы подготовили и онлайн-программу. Так, выкладывая в «Инстаграм» фото с отдыха в Крыму, можно выиграть подарочную карту на семейный ужин в ресторане. Снимок необходимо снабдить хэштегом #УдмуртияВКрыму.

Любители масок в «Инстаграме» могут воспользоваться маской «Удмуртия в Крыму». Найти ее можно в аккаунте Молодежного центра.