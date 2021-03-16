Дмитрий Муханов стал директором «Ижводоканала»

Владислав Катаев вернулся на должность главного инженера предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Новым директором «Ижводоканала» стал Дмитрий Муханов. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе предприятия, руководителя представили коллективу во вторник, 16 марта.

Предыдущий директор - Владислав Катаев - вернулся на должность главного инженера.

По информации пресс-службы администрации Ижевска, Муханов с 1997 по 2009 год трудился на Чепецком механическом заводе. 9 лет возглавлял ООО «Энергоремонт» в Глазове, занимающееся ремонтом и обслуживанием технологического оборудования ЧМЗ. Также получил опыт работы строительной отрасли на предприятии Росатома и других объектах

Глава города Олег Бекмеметьев, представляя коллективу нового руководителя, обозначил основные точки роста для организации: «Прежде всего, это реализация инвестиционной программы с объёмом инвестиций в 10 млрд рублей, своевременное и качественное выполнение всех запланированных в программе мероприятий по модернизации сетей и оборудования. Продолжение внедрения принципов бережливого производства, повышение эффективности работы всех структурных подразделений. И самое главное – это сохранение достойных условий труда для работников: достойная заработная плата и сохранение социального пакета», - сказал глава Ижевска.