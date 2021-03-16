Еще 78 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Среди заболевших четверо детей до 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 78 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», среди заболевших четверо детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет.

Так, диагноз подтвердился у 38 жителей Ижевска. 7 случаев зарегистрировали в Глазове, 6 - в Дебесском районе, 5 – в Шарканском, 4 - в Якшур-Бодьинском, по 3 – в Воткинске, Сарапульском и Малопургинском районах, по 2 - в Глазовском, Завьяловском, Киясовском районах, по одному случаю зарегистрировано в Кезском, Кизнерском, Селтинском районах.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 29 511 случаев коронавирусной инфекции. 26 162 человека выздоровели, 366 - скончались. Прививку от ковида поставили 38 537 человек, из них 21 201 получил второй компонент.