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Книгу «Маленький принц» издали на удмуртском языке

13:05, 16 марта, 2021
Юрий Абашев
Книгу «Маленький принц» издали на удмуртском языке
13:05, 16 марта, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Миннац УР\n#книги
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Произведение было переведено ещё в 1989 году.

Ижевск. Удмуртия. Книгу Антуана де-Сент-Экзюпери «Маленький принц» издали на удмуртском языке. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.

Тираж составил 1500 экземпляров. Презентация книги «Пичи принц» состоится 18 марта в 15:00 в актовом зале библиотеки УдГУ. Приглашаются все желающие. С собой надо взять паспорт.

Отметим, что на удмуртский язык известную повесть перевёл поэт Николай Байтеряков в 1989 году.

Впервые повесть-сказка была опубликована 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке. На русский язык «Маленький принц» переведён в 1958 году Норой Галь, на следующий год сказку разместили в журнале «Москва».

13:05, 16 марта, 2021
Юрий Абашев
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#Миннац УР\n#книги