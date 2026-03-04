Сюмси. Удмуртия. Житель села Сюмси, который задолжал своему 10-летнему сыну более миллиона рублей, проведет ближайшие 10 суток под арестом. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

По решению суда мужчина обязан был выплачивать алименты на содержание ребенка, но свои обязанности игнорировал. Официально он нигде не работал. Чтобы создать видимость заботы о сыне, он изредка перечислял бывшей супруге небольшие суммы. В итоге накопился огромный долг — свыше миллиона рублей.

Поскольку родитель не платил алименты больше двух месяцев, это попадает под административную статью. Судебный пристав составил на неплательщика протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Суд рассмотрел дело и отправил должника под административный арест на 10 суток.