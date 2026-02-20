Сюмси. Удмуртия. В день 200-летия села Сюмси местный храм получил новую икону Казанской Божией Матери. Об этом сообщает администрация района.

Икону написали мастера мужского монастыря Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передать святыню приехали двое земляков: отец Митрофан и его двоюродный брат Александр.

Отец Митрофан сейчас служит в Сергиевой Лавре и регулярно бывает в зоне спецоперации. Его двоюродный брат Александр — военный, работает на освобожденных территориях, а за плечами у него экспедиция в Антарктиду.

В храм икону внесли по всем правилам: иеромонах Феофан отслужил молитву, окропил образ святой водой и установил его на почётном месте.