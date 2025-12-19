Закрыть
Жительница Сюмсей планирует спросить Владимира Путина про нехватку кадров на селе

14:11, 19 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
142
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#Москва\n#вопросы\n#президент\n#Владимир Путин
Источник фото: vk.com (Александр Валов)
142
0

Она приехала в Москву для участия в Прямой линии.

Москва. Жители Удмуртии надеются задать несколько вопросов Владимиру Путину во время Прямой линии (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Александр Валов.

19 декабря в 12:00 по московскому времени Владимир Путин в прямом эфире начал подводить итоги 2025 года. Три жительницы Удмуртии приехали в Москву, чтобы напрямую обратиться к президенту со своими вопросами: Ольга Ветошкина (газета «Пригородные вести»), Елена Меркушева (газета «Знамя») и Альбина Шайхутдинова (газета «Удмуртская правда»).

«Раз я из села, то и вопрос хочу озвучить на эту тему — про нехватку кадров на селе. Еще есть вопрос про предложение, которое поддержал Союз журналистов России. Надеюсь, получится задать их в прямом эфире», — поделилась жительница Сюмсей Елена Меркушева. 

