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Итоги дня: запись детей в школы Удмуртии и противники крематория в Сарапуле

18:00, 10 марта, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: запись детей в школы Удмуртии и противники крематория в Сарапуле
18:00, 10 марта, 2021
Анна Торхова
1133
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#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#первоклассники\n#школа\n#госуслуги\n#крематорий\n#религия\n#Администрация
Фото: pixabay.com
1133
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О самых главных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 10 марта коронавирус подтвердился еще у 73 жителей. Медики выписали 74 пациента. 
В школу: 
С 1 апреля мамы и папы смогут записывать детей в первые классы. Сделать это можно будет четырьмя способами. 
Приговор: 
Убийца предпринимателя из Ижевска и его сына проведет в колонии строгого режима 23 года. Соучастникам в разбойном нападении назначили 9 и 8 лет. 
Дела в мэрии:
В администрации Ижевска сократят число структурных подразделений до 23. На старте проекта «Эффективный муниципалитет» в мэрии насчитывалось 41 управление.
Противоречит верованиям:
Духовные лидеры православных и мусульман в Сарапуле направили обращение к главе Удмуртии по вопросу строительства крематория. В своем письме епископ Антоний говорит, что это затрагивает морально-этические, религиозные чувства жителей, и может повлиять на экологию. 
18:00, 10 марта, 2021
Анна Торхова
1133
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#первоклассники\n#школа\n#госуслуги\n#крематорий\n#религия\n#Администрация