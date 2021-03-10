Итоги дня: запись детей в школы Удмуртии и противники крематория в Сарапуле

О самых главных новостях среды.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 10 марта коронавирус подтвердился еще у 73 жителей. Медики выписали 74 пациента.
В школу:
С 1 апреля мамы и папы смогут записывать детей в первые классы. Сделать это можно будет четырьмя способами.
Приговор:
Убийца предпринимателя из Ижевска и его сына проведет в колонии строгого режима 23 года. Соучастникам в разбойном нападении назначили 9 и 8 лет.
Дела в мэрии:
В администрации Ижевска сократят число структурных подразделений до 23. На старте проекта «Эффективный муниципалитет» в мэрии насчитывалось 41 управление.
Противоречит верованиям:
Духовные лидеры православных и мусульман в Сарапуле направили обращение к главе Удмуртии по вопросу строительства крематория. В своем письме епископ Антоний говорит, что это затрагивает морально-этические, религиозные чувства жителей, и может повлиять на экологию.