Убийца предпринимателя из Ижевска и его сына проведет в колонии 23 года

Еще два соучастника получили по 9 и 8 лет.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор мужчинам, принимавших участие в нападении на предпринимателя и его сына. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, убийство произошло в июне 2019 года на улице Холмогорова в Ижевске. Хозяина квартиры ударили по голове тупым предметом, а сына задушили. Тогда тревогу подняла женщина , на звонки которой перестали отвечать ее супруг и сын. После убийства злоумышленники похитили из квартиры 31 млн рублей и скрылись. В январе коллегия присяжных провозгласила обвинительный вердикт.

В среду, 10 марта, Георгия Баранова признали виновным в убийстве двух лиц, а также в разбое. Суд назначил ему 23 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, а также престарелой матери – инвалида 2-й группы и недееспособной опекаемой. По эпизоду разбойного нападения мужчина активно способствовал расследованию и изобличению других соучастников, частично признал свою вину и раскаялся.

Второго соучастника - Игоря Рогозина, признали виновным по подпунктам «б», «в» статьи 162 УК России («Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»). Он проведет в колонии строгого режима 9 лет, также ему назначили ограничение свободы на 1,5 года. В январе коллегия присяжных заседателей посчитала, что он заслуживает снисхождения. В качестве смягчающих были учтены такие обстоятельства как: отстутсвие судимости, двое малолетних детей на иждивении, частичное признание вины, активное способствование раскрытию преступления. Он принес извинения потерпевшей. На основании вердикта присяжных мужчину признали невиновным в убийстве отца и сына.

Третьему подсудимому - Олегу Юрьеву, Верховный суд назначил 8 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год за пособничество в разбое. При вынесении приговора также был учтен ряд смягчающих обстоятельств, среди которых способствование розыску похищенного.

Суд частично удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда.